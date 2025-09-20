Олег Гончар

В Caribe Royale Orlando, Флорида, США 46-річний кубинський суперважковаговик із Куби Луїс Ортіс (35-3, 30 КО) відновив кар’єру та нокаутував у першому раунді 40-річного американця Філіпа Пенсона (8-4-3, 2 КО).

Ортіс, який був фаворитом бою, домінував від самого гонгу та швидко відправив Пенсона в нокаут потужним ударом.

Luis Ortiz is still getting KO’s at the age of 46 😳



pic.twitter.com/ODw6VaXWuI — Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@_SchuZ_) September 20, 2025

Це другий поєдинок ветерана за останні три роки. У липні 2024-го він переміг Франциско Кордеро в Колумбії.

Ортіс раніше двічі претендував на титул, але програвав Деонтею Вайлдеру. Після поразки від Енді Руїса в 2022-му взяв паузу.

Нагадаємо, раніше Ортіс викликав на бій Мозеса Ітауму.