Луїс Ортіс повернувся та нокаутував суперника в першому раунді
46-річний кубинець здолав противника і кинув виклик лідера
40 хвилин тому
Луїс Ортіс
В Caribe Royale Orlando, Флорида, США 46-річний кубинський суперважковаговик із Куби Луїс Ортіс (35-3, 30 КО) відновив кар’єру та нокаутував у першому раунді 40-річного американця Філіпа Пенсона (8-4-3, 2 КО).
Ортіс, який був фаворитом бою, домінував від самого гонгу та швидко відправив Пенсона в нокаут потужним ударом.
Це другий поєдинок ветерана за останні три роки. У липні 2024-го він переміг Франциско Кордеро в Колумбії.
Ортіс раніше двічі претендував на титул, але програвав Деонтею Вайлдеру. Після поразки від Енді Руїса в 2022-му взяв паузу.
Нагадаємо, раніше Ортіс викликав на бій Мозеса Ітауму.
