Кубинський ветеран надважкого дивізіону Луїс Ортіс (34-3, 29 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу Віктора Ялимова поділився думками про британського проспетка Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

«Ітаума публічно заявив, що готовий провести бій зі мною, але йому дають легких боксерів.

Кажуть, що Кінг-Конг уже старий, що вони знають, що я для них небезпечний. Кажуть, що я дідусь. Тоді чому не підписують зі мною контракт? У мене є ім’я в боксі, а йому дають невідомих боксерів.

Якщо він хоче бути найкращим – він має зустрічатись зі знаменитими боксерами, має перемагати суперників з іменем. Якщо він, як кажуть, пройшовся б по Тайсону – то він має боксувати не з молодими та невідомими боксерами, а має викликати мене або інших небезпечних суперників».