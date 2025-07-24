Олег Гончар

Ексчемпіон у надважкій вазі Леннокс Льюїс в Twitter відповів на запитання фаната щодо відмови від реваншу з Віталієм Кличком після їхнього бою в червні 2003 року.

Льюїс заявив, що бій з Кличком став для нього останнім у кар’єрі, хоча спочатку він планував завершити виступи після іншого поєдинку. За його словами, він погодився на бій із Віталієм за 10 днів до дати, що стало безпрецедентним рішенням для чемпіона проти першого номера рейтингу.

"Я вже думав про сім’ю, про життя без тренувальних таборів. Я серйозно розглядав реванш, але зрештою вирішив дотриматися початкового плану". Леннокс Льюїс

Леннокс визнав, що Кличко згодом став великим чемпіоном, але підкреслив, що вік і бажання завершити кар’єру вплинули на його рішення. У бою 2003 року Льюїс переміг технічним нокаутом у шостому раунді через розсічення в Кличка, хоча українець лідирував на суддівських записках і хотів продовжити поєдинок.

Нагадаємо, раніше Льюїс розповів, чому Усик переміг Дюбуа.