Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), що принесла українцю звання триразового абсолютного чемпіона, передає Seconds Out.

Льюїс відзначив, що Дюбуа занадто старався в бою, прагнучи здолати Усика, але не зміг реалізувати свої наміри через майстерність українця.

«Усик чудово рухається, він — великий чемпіон і прорахував його». Леннокс Льюіс

На думку легенди, постійний рух Усика став ключовим фактором, особливо проти габаритних суперників, таких як Дюбуа.

Водночас Льюїс висловив оптимізм щодо майбутнього британця, наголосивши на його молодості та потенціалі. Він вважає, що, попри важку поразку нокаутом у п’ятому раунді, Дюбуа ще матиме шанс повернутися до топового рівня.

Льюїс також підкреслив, що Усик довів свою перевагу завдяки високому боксерському інтелекту та техніці, які роблять його одним із найкращих у надважкій вазі.

Нагадаємо, що в наступному бою на Усика чекає Джозеф Паркер.