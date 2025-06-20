Магучіх назвала ключовий старт у 2025 році
Ярослава має великі очікування від чемпіонату світу у Японії
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх перед етапом Діамантової ліги у Парижі заявила Суспільне Спорт, який старт вважає головним у 2025 році:
На цей етап у Париж і взагалі зараз у нас немає такого, що я мушу стрибнути отаку-то висоту, просто треба відточити ще раз розбіг, навички, щоб бути готовою. Все ж таки основний старт – це чемпіонат світу у Токіо, до речі, там буду святкувати свій день народження. Тому ми готуємося до ЧС, показувати основний результат хочеться там. Але (так) воно буває: всі зірки склалися, оп – і стрибнула і якщо це станеться раніше, то буде класно.
Нагадаємо, що напередодні Яся стала другою на етапі ДЛ у Стокгольмі.
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