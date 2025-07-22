Олег Гончар

Британський тренер Баррі Макґіґан поділився думками про потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та 20-річним проспектом Мозесом Ітаумою (12-0, 10 КО), передає SecondsOut.

Макґіґан високо оцінив талант Ітауми, назвавши його особливим бійцем завдяки швидкості, техніці шульги та нокаутуючій силі. Проте він зазначив, що витривалість британця поки не перевірена в довгих боях, оскільки той не проходив повну дистанцію.

Я б дуже не хотів бачити Усика в бою з кимось таким швидким, молодим і сповненим життєвої сили, як Ітаума зараз. Баррі Макґіґан

Макґіґан порадив Усику уникати молодих талантів на кшталт Ітауми та зосередитися на реваншах із Тайсоном Ф’юрі чи Ентоні Джошуа. За його словами, Ітаума потребує ще року розвитку, щоб бути готовим до бою за титул, але в майбутньому стане серйозною загрозою.

Раніше інтерес до цього поєдинку висловлював саудівський промоутер Туркі Аль аш-Шейх.