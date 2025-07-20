Туркі знайшов суперника Усику після перемоги у реванші з Дюбуа
Це непереможений британець
близько 14 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх поділився думками щодо наступного поєдинку триразового абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) у реванші.
«Хочу побачити Усика проти Ітауми.
Це саме той поєдинок».
20-річний Мозес Ітаума в квітні 2025-го нокаутував Майка Балогана, а в серпні зустрінеться з Ділліаном Вайтом.
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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