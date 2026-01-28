Олег Гончар

Російський боксер надважкої ваги Арсланбек Махмудов поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з ексчемпіоном світу Тайсон Ф’юрі. За словами Махмудова, бій стане для нього особливою можливістю проявити себе на найвищому рівні.

Боксер наголосив, що перебуває у чудовому психологічному стані та готується до поєдинку максимально серйозно. Він зазначив, що завжди мріяв про великі бої й не має наміру відсиджуватися в обороні.

Махмудов підкреслив, що поважає досягнення суперника, однак виходитиме в ринг із чіткою метою — перемогти.

За словами спортсмена, Тайсон Ф’юрі був видатним чемпіоном, але це не змінює його власних планів. Махмудов переконаний, що перебуває у найкращій формі за всю кар’єру й готовий пройти цей виклик до кінця. Він очікує жорсткого протистояння та пообіцяв глядачам видовищний бій.

Поєдинок між Махмудовим і Ф’юрі відбудеться 11 квітня у Великій Британії. Трансляцію бою здійснюватиме платформа Netflix.