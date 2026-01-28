Олег Гончар

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх відреагував на офіційне оголошення бою між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та російським боксером Арсланбеком Махмудовим.

За словами Аль аш-Шейха, майбутній поєдинок стане другим спільним проєктом між Netflix і журналом The Ring. Він наголосив, що це лише початок масштабної співпраці та пообіцяв великий сюрприз найближчим часом, не розкриваючи деталей.

Поєдинок Ф’юрі — Махмудов запланований на 11 квітня та відбудеться у Великій Британії. Для 37-річного британця цей бій стане поверненням на ринг після перерви.

У січні минулого року Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри після двох поспіль поразок від Олександра Усика, однак уже в січні цього року заявив про намір відновити виступи.