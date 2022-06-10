Тренер Деревянченка вважає Ломаченка андердогом в бою за звання абсолютного чемпіона з Хейні
Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»
Британець вважає, що українець здатний навести шерех в легкій вазі
16:55
Колишній претендент на титул чемпіона світу Меттью Маклін в інтерв'ю Pro Boxing Fans заявив, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) здатний навести шерех в легкій вазі.
«Послухайте, Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою. Не упускайте його з поля зору. Ломаченко програв Теофімо Лопесу, але переміг би він його в реванші? Я не знаю, проте не треба недооцінювати Ломаченко.
Він старіє, в той час як інші хлопці молодше, за ними майбутнє. Але Ломаченко як і раніше може бути топом в цій вазі».
Промоутер Боб Арум готовий організувати бій Ломаченко - Хейні.
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