Маклін: «Ломаченко все ще здатний бути топовим легковагою»

Колишній претендент на титул чемпіона світу Меттью Маклін в інтерв'ю Pro Boxing Fans заявив, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) здатний навести шерех в легкій вазі.

Він старіє, в той час як інші хлопці молодше, за ними майбутнє. Але Ломаченко як і раніше може бути топом в цій вазі».