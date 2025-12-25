Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає складним прогнозувати результати найближчих боїв Наої Іноуе (31-0, 27 КО) та Дзунто Накатані (31-0, 24 КО), передає BoxingScene.

Маліньяджі заявив, що суперники Іноуе та Накатані, якими будуть Пікассо та Ернандес, непередбачувані і можуть бути слабкими або влаштувати справжню війну.

Пол припустив, що поразка одного з японців може скасувати їхній очний бій у травні 2026-го.

«Якщо обоє виграють — бій можливий, але якщо один програє — ні». Пол Маліньяджі

Обидва боксери виступлять 27 грудня в Ер-Ріяді: Іноуе проти Алана Пікассо (32-0-1, 17 КО), Накатані — проти Себастьяна Ернандеса (20-0, 18 КО).