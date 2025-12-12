Японська зірка бокса не включив Усика у топ-5 кращих боксерів сучасності
Володар титулів WBC і IBF у легшому дивізіоні японець Дзунто Накатані (31-0, 24 КО) назвав п’ятірку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
На першу позицію він поставив абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наою Іноуе (31-0, 27 КО), на другу позицію – володаря титулів WBA, WBO та IBF у другому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
На третю сходинку Дзунто поставив чемпіона WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігеса (23-0, 16 КО), на четверту – чемпіона WBC у легкому дивізіоні Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО), на п’яту – себе.
Відзначимо, що чемпіон WBC, WBA та IBF у хевіветйі Олександр Усик (24-0, 15 КО) не потрапив у топ-5 за версією Накатані.
