Олег Гончар

Легенда боксу Хуан Мануель Маркес, чотириразовий чемпіон світу, в інтерв'ю FightHype.com поділився очікуваннями від поєдинку між чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-1, 18 КО) та 46-річним ексчемпіоном у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО), запланованого на 19 липня.

Мексиканець, який перемагав Пак'яо, зізнався, що через робочі справи не зможе відвідати бій, але побажав обом боксерам успіху.

Маркес вважає поєдинок ризикованим для Пак’яо через його вік, однак відзначив, що філіппінський ветеран щоденно тренується й має шанс повернути титул завдяки величезному досвіду.

Водночас він визнав силу молодого Барріоса, але підкреслив, що вирішальним фактором стане майстерність Пак’яо. Востаннє Менні виходив на ринг у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.