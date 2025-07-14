Пак'яо продемонстрував фізичну форму перед боєм з Барріосом
Поєдинок вже 20 липня
близько 1 години тому
Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо, колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях, показав свою фізичну готовність напередодні повернення на ринг.
Вже 20 липня в Лас-Вегасі 45-річний Пакьяо проведе поєдинок проти американця Маріо Барріоса — чинного володаря титулу WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг).
Це буде перший офіційний бій Пакьяо після трирічної паузи.
Кривдник Раяна Гарсії кинув виклик на бій Пак’яо.
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