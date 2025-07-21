Олег Гончар

Німецький боксер Марко Хук (43-5-1, 28 КО) поділився спогадами про свій поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), який відбувся у 2017 році в чвертьфіналі WBSS. Про це він написав у своєму Facebook.

Хук нагадав, що за три тижні до бою був серйозно хворий – лихоманка, сильна застуда та прийом антибіотиків послабили його, але він все одно вийшов на ринг. За його словами, не кожен би зважився на такий крок, але він довів, що є справжнім бійцем із характером.

«Я був змучений, але все одно був одним із небагатьох, хто дійсно чинив йому опір». Олександр Усик

Він вважає, що чинив Усику більше спротиву, ніж такі зіркові суперники, як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф’юрі чи Даніель Дюбуа, яких, на його думку, українець легко здолав. Хук назвав виступ Дюбуа схожим на «відмову працювати».

Поєдинок 2017 року завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 10-му раунді.

Нагадаємо, що Усик досі не любить Хука, який образив його і його матір.