Денис Сєдашов

Олександр Усик (23-0, 14 КО), чемпіон світу у надважкій вазі, розповів про єдиного суперника, до якого відчуває неприязнь за всю свою професійну кар’єру. За словами українця, мова йде про німця Марко Хука (43-5-1-1, 28 КО). Слова наводить DAZN.

Моя слабкість у тому, що я люблю людей. Я симпатизую своїм опонентам. Єдиний суперник, якого я не люблю — це Марко Хук. Він поганий хлопець. Цей чувак говорив погані слова про мою маму. Це погано. Олександр Усик

Усик зустрічався з Хуком у 2017 році в рамках турніру World Boxing Super Series. Тоді українець переміг технічним нокаутом у 10-му раунді.

Нагадаємо, що 19 липня Усик проведе реванш із британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) на стадіоні Вемблі у Лондоні. Це буде перший захист абсолютного чемпіонства у надважкій вазі.

Усик показав, у якій формі перебуває за 10 днів до реваншу з Дюбуа: фото.