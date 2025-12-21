Олег Гончар

В Більбао (Іспанія) експретендент на чемпіонський титул Сандор Мартін (42-4, 15 КО) переміг чемпіона України Яніса Куриленка (14-1, 8 КО) одностайним рішенням суддів в суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Куриленко несподівано весь бій працював у високому темпі та не боявся фаворита. При цьому, українець ризикував і не завжди діяв в межах правил.

Мартін стартував пасивно, багато клінчував і діяв другим номером, але пристрілявся і завдавав чистіших ударів. У середині бою іспанець ловив Куриленка в розбалансі, але Яніс домінував завдяки активності.

Судді віддали перевагу Мартіну: 79-73, 80-72, 78-74.