Куриленко проведе бій проти іспанської зірки Сандора Мартіна
Чемпіон WBC Ukraine у першій напівсередній вазі проведе бій 20 грудня
близько 2 годин тому
Чемпіон України та WBC Ukraine у першій напівсередній вазі Яніс Куриленко (14-1, 8 КО) наступний бій проведе проти досвідченого іспанця Сандора Мартіна (42-4, 15 КО).
Бій заплановано на 20 грудня в Більбао, Іспанія, повідомляють у промоутерській компанії Top Boxing Generation.
Для 28-річного харків’янина це шанс закріпити прогрес, оскільки у червні він вдруге переміг Андрія Боришпольця роздільним рішенням суддів, захистивши титули.
32-річний Мартін востаннє бився в травні, програвши Альберто Пуельйо одностайним рішенням. Іспанець відомий технічним стилем: у 2021-му шокував світ перемогою над Майкі Гарсією, а потім дав важкий бій Теренсу Кроуфорду.
