Matchroom Boxing підписала топового британського проспекта
До цього його промоутером був Шалом
близько 1 години тому
Бен Віттакер / Фото - Sky Sports
Британський проспект напівважкого дивізіону Бен Віттакер (9-0-1, 6 КО) став клієнтом промоутерської компанії Matchroom Boxing.
До цього його промоутерами була компанія BOXXER Бена Шалома.
Віттакер провів останній бій у квітні. Він у реванші нокаутував Ліама Кемерона в 2-му раунді – перший бій закінчився внічию технічним рішенням суддів, в тому поєдинку обидва боксери випали з рингу.
