Харциз проведе наступний свій бій проти аргентинця
Поєдинок відбудеться 11 жовтня
31 хвилину тому
Український боксер Ярослав Харциз (7-0, 6 КО) проведе свій наступний поєдинок 11 жовтня у київському Палаці спорту.
Суперником непереможного українця стане аргентинець Франко Андрес Кахаль. Бій відбудеться в межах боксерського шоу Spartabox Faniian Promotions.
Для Харциза це буде перший виступ після червневого тріумфу в Києві, коли він ефектно нокаутував Дастана Садуулу (12-3, 12 КО) вже у першому раунді.
