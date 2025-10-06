Володимир Кириченко

Британська промоутерська компанія Matchroom Boxing та Riyadh Season оголосили про партнерство для проведення великих подій з боксу, дартсу та снукеру. Про це повідомляє The Ring.

Нагадаємо, Riyadh Season є проєктом і фестивалем Головного управління розваг Саудівської Аравії, який триває кілька місяців і містить в собі різноманітні розваги, форум з кібербезпеки Black Hat Middle East and Africa, а також спортивні заходи.

Riyadh Season був започаткований в 2019-му, тому цього місяця стартуватиме його шоста подія, яка буде відкрита тенісним турніром Six Kings Slam.

Раніше повідомлялося, що легендарна компанія Matchroom Boxing може бути продана.