Володимир Кириченко

На Louis Armstrong Stadium в американському Нью-Йорку відбувся поєдинок чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі домініканцем Альберто Пуельо (24-1, 10 KO) з проти пуерториканського ексчемпіона Субріеля Матіаса (23-2, 22 KO).

На старті бою Пуельйо добре працював другим номером. Він багато рухався і випереджав Матіаса. Проте пуерториканець створював чемпіону проблеми своїм тиском.

Матіас змусив Пуельйо прийняти бій на ближній дистанції. Чемпіону доводилося регулярно йти до канатів, але при цьому він здорово контратакував. Пуельо добре виглядав, коли не застоювався на місці.

Починаючи з 6-го раунду, Пуельо все частіше вступав в клінч і небезпечно махав головою. Рефері виписав домініканцю попередження. У ці хвилини чемпіон діяв доволі ефективно, адже його клінчі не дозволяли Матіасу розвивати атаки.

До кінця поєдинку Матіас помітно втомився. Він багато пропустив в 11-му раунді, але на двох картках суддів у нього виявилася мінімальна перевага.

👑 Subriel Matias dethrones Alberto Puello with a close majority decision victory in New York.



Scores: 114-114 & 115-113 (x2)#BerlangaSheeraz #PuelloMatias pic.twitter.com/Xg7aVzm33K — Boxing News (@BoxingNewsED) July 13, 2025

Результат бою: Матіас переміг Пуельо рішенням більшості суддів (114-114, 115-113 і 115-113).

Нагадаємо, на цьому івенті Моррелл у важкому поєдинку переміг росіянина Хатаєва.