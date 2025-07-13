Володимир Кириченко

На Louis Armstrong Stadium в американському Нью-Йорку завершився бій андеркарда вечора боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, в якому кубинський напівважковаговик Девід Моррелл (12-1, 9 KO) воював із росіянином Імамом Хатаєвим (10-1, 9 KO).

Хатаєв працював агресором, а Моррелл намагався тримати його на джебі. В одному з епізодів кубинець загрався і пропустив акцентований удар. У 2-му раунді Хатаєв знову спіймав опонента. Початок бою залишився за андердогом.

У 3-му раунді Моррелл виступив уже краще. Він ефективніше працював джебом і змушував Хатаєва промахуватися. У 5-му відрізку кубинець підключив удари по корпусу. Але потім він пропустив правий хук і опинився на настилі рингу.

Моррелл все частіше йшов на загострення і працював першим номером. У 9-му раунді Хатаєв загнав Моррелла до канатів, але Девід вдало огризнувся і потряс росіянина аперкотом. У 10-му раунді в нього вийшло ще раз добре зачепити суперника.

По завершенні бою судді констатували спірну перемогу кубинця.

Результат бою: Моррелл переміг Хатаєва роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, Хамза Шираз нокаутував Едгара Берлангу та став обов’язковим претендентом на титул Альвареса.