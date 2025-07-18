Олег Гончар

Легендарний боксер Майк Тайсон узяв участь у шоу The Big Podcast із Шакілом О’Нілом, де назвав найвеличніших спортсменів усіх часів, повідомило NBA Central.

На запитання про найкращого баскетболіста Тайсон без вагань відповів, що це Майкл Джордан, якого він назвав своєю людиною.

Щодо найвеличнішого боксера, Тайсон упевнено заявив, що це він сам, підкресливши, що його слова базуються на статистиці, а не на егоїзмі, і закликав запитати світову спільноту.

58-річний Тайсон, який завершив професійну кар’єру в 2005 році з рекордом 50-6, 44 КО, в листопаді 2024 року він зазнав поразки від ютубера Джейка Пола в виставковому бою, який транслювався на Netflix і викликав широкий резонанс та призвів до великих прибутків.

Нагадаємо, раніше Шакіл О’Ніл розповів, як познайомився з Тайсоном.