Шокуюче знайомство. Майк Тайсон запросив Шакіла додому, де гуляв тигр
Легенда боксу приймав гостей у домі з живим хижаком
близько 17 годин тому
Член Зали слави Шакіл О’Ніл у своєму подкасті поділився несподіваною історією про знайомство з легендарним боксером Майком Тайсоном.
Це справжня історія. Усі тоді були фанатами Майка Тайсона. Один мій друг, який зараз працює в керівництві Нью-Йорк Нікс, зайшов до мене в кімнату й каже: «Хочеш побачитися з Майком?» Я питаю: «З яким Майком?» Він: «З Майком Тайсоном».
За словами баскетболіста, його вразило, що Тайсон одразу впізнав його, був дуже відкритим і поділився життєвими порадами. Згодом боксер запросив Шакіла на свій бій, а перед цим — до себе додому.
Ми прийшли, подзвонили у двері. Зсередини чуємо: «Заходьте!» Відкриваю — нікого. Почав проходити далі… І тут із другого поверху з шумом збігає справжній білий тигр! Найсправжнісінький білий тигр!
Усик або Дюбуа? Син Майка Тайсона зробив гучну заяву перед боєм.
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