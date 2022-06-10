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Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Йому краще поменше палити
13:43
Фото: Instagram
Легенда «королівського» дивізіону Майк Тайсон провів дивну аналогію щодо повномасштабного нападу росії на Україну:
Як я дивлюся на всю цю ситуацію, напевно, багатьом не сподобається. Коли я бачу яструба, що спіймав вільшанку, то розумію, що можу завадити йому вбити цього птаха.
Однак, якщо я не дам йому цього зробити, він сам помре, його пташенята теж помруть. То кого я врятую в такому разі? Наскільки я буду правий?
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