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Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії

Йому краще поменше палити
Бокс Професійний бокс
13:43
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Фото: Instagram

Легенда «королівського» дивізіону Майк Тайсон провів дивну аналогію щодо повномасштабного нападу росії на Україну:

Як я дивлюся на всю цю ситуацію, напевно, багатьом не сподобається. Коли я бачу яструба, що спіймав вільшанку, то розумію, що можу завадити йому вбити цього птаха.

Однак, якщо я не дам йому цього зробити, він сам помре, його пташенята теж помруть. То кого я врятую в такому разі? Наскільки я буду правий?

Легендарний промоутер присвятив вечір боксу українському народу.

Джерело: fanday.net Олег Шумейко-молодший
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Теги

Майк Тайсон війна

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