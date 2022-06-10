Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії

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Легенда «королівського» дивізіону Майк Тайсон провів дивну аналогію щодо повномасштабного нападу росії на Україну:



Однак, якщо я не дам йому цього зробити, він сам помре, його пташенята теж помруть. То кого я врятую в такому разі? Наскільки я буду правий?