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Майк Тайсон зізнався, що найкращий час у своєму житті провів у в’язниці

Тоді «Залізний Майк» скинув більше 30 кг ваги
Бокс Професійний бокс
14:47
Майк Тайсон зізнався, що найкращий час у своєму житті провів у в’язниці
Фото: ANDRE ORTZ

Легенда боксу Майк Тайсон заявив, що насолоджувався часом, проведеним у в’язниці через звинувачення у зґвалтуванні Дезіре Вашингтон:

Я просто був дуже вдячний. Я крутий хлопець, гарна людина. Я до всіх добре ставився. У в'язниці я провів три найкращі роки свого життя.

Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто необхідно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоє розсудливість визначало всі сфери життя.

Я бігав у в'язниці, пробігав 13-14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години прямо у моїй камері. Ще я стрибав і таке інше. Просто стрибав. Адже в моїй камері була бетонна підлога. Я подовбав ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кг.

Нагадаємо, що «Залізний Майк» підтримав народ України.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Майк Тайсон

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