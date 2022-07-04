Майк Тайсон зізнався, що найкращий час у своєму житті провів у в’язниці

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Легенда боксу Майк Тайсон заявив, що насолоджувався часом, проведеним у в’язниці через звинувачення у зґвалтуванні Дезіре Вашингтон:



Хоча в мене не було моїх мільйонів, але я знайшов спокій. Гроші нічого не означають, коли ти не живеш у спокої. Просто необхідно утримувати баланс. Потрібно, щоб твоє розсудливість визначало всі сфери життя.

Я бігав у в'язниці, пробігав 13-14,5 кілометрів. Вночі я міг бігати чотири години прямо у моїй камері. Ще я стрибав і таке інше. Просто стрибав. Адже в моїй камері була бетонна підлога. Я подовбав ногами бетон. Я важив 129 кілограмів, а коли вийшов – 97,5 кг.