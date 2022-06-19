Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон підтримав народ України
Легендарний боксер записав повідомлення для нації, що бореться з агресором
17:16
Легенда боксу Майк Тайсон записав повідомлення в підтримку українського народу, який протистоїть повномасштабному нападу рашистів:
Привіт, це Майк Тайсон. Український народ, я з вами!
Нагадаємо, що позиція у американця щодо війни неоднозначна – він вказує, що росія програє, однак проводить аналогії, якими намагається не дати ображати рф.