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Майк Тайсон підтримав народ України

Легендарний боксер записав повідомлення для нації, що бореться з агресором
Бокс Професійний бокс
17:16
Майк Тайсон підтримав народ України

Легенда боксу Майк Тайсон записав повідомлення в підтримку українського народу, який протистоїть повномасштабному нападу рашистів:

Привіт, це Майк Тайсон. Український народ, я з вами!

Нагадаємо, що позиція у американця щодо війни неоднозначна – він вказує, що росія програє, однак проводить аналогії, якими намагається не дати ображати рф.

Олег Шумейко-молодший
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Майк Тайсон війна

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