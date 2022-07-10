Тренер Джошуа: «У Ентоні в руках неймовірна сила. Він має вийти з бажанням перемогти нокаутом»
Новий тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія підтвердив, що налаштовує свого боксера на перемогу нокаутом в реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 КО):
«Все стає краще й краще, з тижня до тижня ми бачимо покращення. До бою залишилося п’ять тижнів, п’ять тижнів важких тренувань, щоб стати ще краще. До бою він підійде готовим на 100%. Думаю, нам вистачить часу.
В першому поєдинку він не був налаштований виграти бій, він готувався просто пройти 12 раундів. Це велика різниця. Зараз він думає про перемогу і про те, щоб зробити комусь боляче. Це найважливіше.
Ми хочемо, щоб він був агресивним, щоб він був головним в ринзі, щоб він намагався завдати болю. Зараз мені подобається його настрій.
В нього в руках неймовірна сила. Імовірно, більша, ніж в будь-кого іншого в дивізіоні. Потрібно використовувати її, чому ні? Шукай потужного удару, шукай можливості вразити опонента.
Два хлопці зійдуться в ринзі. Ми готуємо Ентоні вийти з бажанням перемогти нокаутом».
Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.
Українець Карен Чухаджян сподівається, що Олександр переможе, оскільки вважає Ентоні нудним боксером.
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