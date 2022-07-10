Тренер Джошуа: «У Ентоні в руках неймовірна сила. Він має вийти з бажанням перемогти нокаутом»

Новий тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія підтвердив, що налаштовує свого боксера на перемогу нокаутом в реванші з Олександром Усиком (19-0, 13 КО):

В першому поєдинку він не був налаштований виграти бій, він готувався просто пройти 12 раундів. Це велика різниця. Зараз він думає про перемогу і про те, щоб зробити комусь боляче. Це найважливіше.

Ми хочемо, щоб він був агресивним, щоб він був головним в ринзі, щоб він намагався завдати болю. Зараз мені подобається його настрій.

В нього в руках неймовірна сила. Імовірно, більша, ніж в будь-кого іншого в дивізіоні. Потрібно використовувати її, чому ні? Шукай потужного удару, шукай можливості вразити опонента.

Два хлопці зійдуться в ринзі. Ми готуємо Ентоні вийти з бажанням перемогти нокаутом».