Мбіллі – про перемогу над Сулецьким: «Готовий до будь-кого»
Французський нокаутер прагне завоювати повноцінний титул чемпіона
42 хвилини тому
Крістіан Мбіллі / Фото - Yahoo
Тимчасовий чемпіон WBC у другому середньому дивізіоні француз Крістіан Мбіллі (29-0, 24 KO) прокоментував перемогу над польським боксером Мацеєм Сулецьким (33-4, 13 КО).
Цитує Мбіллі boxingscene.com.
«Я був готовий до всього. Я сказав собі, що за кожну можливість він заплатить. Я знав, що кожного разу, коли він буде відкритим, я скористаюся цим.
Я повертаюся додому, щоб сісти з моєю командою, і ми подивимося, що буде далі. Думаю, будуть переговори щодо наступного бою, але в будь-якому разі я готовий до будь-кого».
Нагадаємо, Мбіллі переміг Сулецького технічним нокаутом у 1-му раунді. Бій відбувся на арені Videotron Centre у Квебеку, Канада.