Тимчасовий чемпіон WBC у другому середньому дивізіоні француз Крістіан Мбіллі (29-0, 24 KO) прокоментував перемогу над польським боксером Мацеєм Сулецьким (33-4, 13 КО).

Цитує Мбіллі boxingscene.com.

«Я був готовий до всього. Я сказав собі, що за кожну можливість він заплатить. Я знав, що кожного разу, коли він буде відкритим, я скористаюся цим.

Я повертаюся додому, щоб сісти з моєю командою, і ми подивимося, що буде далі. Думаю, будуть переговори щодо наступного бою, але в будь-якому разі я готовий до будь-кого».