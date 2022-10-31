Мексиканець у вазі Ломаченка встановив рекорд, викинувши понад 1500 ударів за бій

Нокаутувати суперника він так і не зміг

Мексиканський легкоатлет Вільям Сепеда (27-0, 23 КО) встановив новий рекорд в бою проти екс-чемпіона світу у другому напівлегкій вазі Джозефа Діаса (32-3-1, 15 КО).

За даними CompuBox Сепеда за весь бій викинув 1536 ударів. Майже 30%, а саме 398 були точними.

Для прикладу, Василь Ломаченко в бою проти Джемейн Ортіса викинув близько 600 ударів за весь бій.

Сепеда так і не зміг нокаутувати Діаса, але в підсумку святкував перемогу за очками одноголосним рішенням суддів.