Ортіс завдав всього на три точних удари менше, ніж Ломаченко. Статистика ударів

Якби судді рахували результат по точним ударам, то була б нічия

Джемейн Ортіс - Василь Ломаченко / Фото: AP

З'явилася статистика ударів від CompuBox в поєдинку українського легковаговика Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) в поєдинку проти американця Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО).



За 12 раундів Ломаченко викинув 571 удар, з яких 125 точних. Ортіс з 607 викинутих ударів влучив 122.

Ломаченко влучив 33 з 271 джеба, а суперник 15 з 297. За показником силових ударів краще був Ортіс – 107 з 310 проти 92 з 300.

Відзначимо, що якби судили за кількістю точних ударів за раунд, то бій закінчився б внічию 6:6.

Нагадаємо, раніше Девін Хейні і Теренс Кроуфорд розкритикували оцінки суддів в бою Ломаченко – Ортіс.