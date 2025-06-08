Олег Гончар

Менеджер ексчемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун в інтерв’ю iFL TV розповів про можливе повернення британця на ринг.

Ф’юрі завершив кар’єру в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика у 2024 році, але Браун не виключає його камбеку.

«Тайсон є Тайсоном — усе залежить від його бажання. Якщо захоче повернутися — повернеться, ні — значить ні. Багато вирішать пропозиції. Усі мріють про один поєдинок, а він може хотіти зовсім інший. Можливо, захоче спершу реванш з Усиком за титули, а вже потім битися з Джошуа».

Браун вважає, що після річної паузи Ф’юрі потрібен проміжний поєдинок перед великими титульними боями.

Браун додав, що на місці Ф’юрі він би організував реванш із Усиком за титули, а потім бій із Ентоні Джошуа.

Рішення залежатиме від мотивації Ф’юрі та пропозицій промоутерів. Поки що повернення залишається гіпотетичним, але інтерес до «Циганського короля» не згасає.