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«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
Колишній чемпіон світу продовжує в своєму репертуарі
10:34
Василь Ломаченко / Фото - badlefthook.comНапередодні колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) опублікував спільну фотографію зі скандально відомим митрополитом запорізьким та мелітопольським лукою.
Тут же шанувальники українського боксера в черговий раз висловили своє невдоволення невизначеністю екс-лідера легкого дивізіону.
Коментарі під останнім постом Ломаченко:
Відзначимо, що Ломаченко так і не визнав росію дивною-терористкою, яка знищує мирні міста і населення України.
раніше Василь опублікував частину інтерв'ю з цибулею. Цей церковний діяч заявляв, що українці заслуговують російських бомбардувань, а також веде співпрацю з рашистами. Напередодні проти митрополита ввели СНБО ввела санкції.
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