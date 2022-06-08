Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Тренер вважає, що американець відмовиться від реваншу з Джорджем Камбососом
12:00
Тренер Джефф Мейвезер в інтерв'ю The Jeff Mayweather Channel заявив, що абсолютний чемпіон в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 KO) може провести бій з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO) замість реваншу з Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO).
«Я думаю, що реванш не повинен відбутися, тому що Девін побив Камбососа дуже легко. Я думаю, Джордж був занадто самовпевнений в тому, що він б'ється в своїй країні. Йому, напевно, варто було б краще цим розпорядитися. Він не зробив достатньо, щоб перемогти. Він дійшов до точки, де став занадто впевнений в собі і занадто багато ставив на перемогу через те, що він боксує будинки. Він не виступив на тому рівні, на якому ми всі очікували.
Хейні точно повинен побитися з Ломаченко, Гарсією, Танком, може бути, з Роллі».
промоутер Боб Арум готовий організувати бій Ломаченко - Хейні.
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