Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні

Американський тренер Джефф Мейвезер в ефірі свого YouTube-канал висловився про перемогу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО) над Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).



Він вибрав Девіна – суперника, що не схожий на Теофімо або когось другого, з ким він боксував раніше.

Думаю, реваншу не потрібно, оскільки Хейні переміг дуже легко. Камбосос був занадто самовпевнений через те, що бився в своїй країні. Він не зробив достатньо для перемоги. Тепер Хейні зобов'язаний провести бої з Ломаченко, Гарсією, «Танком» і Роландо Ромеро».