Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Джефф відзначив виступ Девіна з Камбососом
21:57
Американський тренер Джефф Мейвезер в ефірі свого YouTube-канал висловився про перемогу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО) над Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).
«Девін весь час тримався плану на бій. Камбосос провів поєдинок свого життя з Лопесом. При цьому, у нього було три перемоги роздільним рішенням. Джордж став абсолютним чемпіоном світу тільки через те, що провів один чудовий бій з Теофімо.
Він вибрав Девіна – суперника, що не схожий на Теофімо або когось другого, з ким він боксував раніше.
Думаю, реваншу не потрібно, оскільки Хейні переміг дуже легко. Камбосос був занадто самовпевнений через те, що бився в своїй країні. Він не зробив достатньо для перемоги. Тепер Хейні зобов'язаний провести бої з Ломаченко, Гарсією, «Танком» і Роландо Ромеро».
Відзначимо, що Камбосос вважає своє поєдинок з Хейні був і більш конкурентним ніж вважали судді.
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