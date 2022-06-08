Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Ред Булл Зальцбург - Фріск Аскер

Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні

Джефф відзначив виступ Девіна з Камбососом
Бокс Професійний бокс
21:57
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні

Американський тренер Джефф Мейвезер в ефірі свого YouTube-канал висловився про перемогу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні (28-0, 15 КО) над Джорджем Камбососом (21-1, 10 КО).

«Девін весь час тримався плану на бій. Камбосос провів поєдинок свого життя з Лопесом. При цьому, у нього було три перемоги роздільним рішенням. Джордж став абсолютним чемпіоном світу тільки через те, що провів один чудовий бій з Теофімо.

Він вибрав Девіна – суперника, що не схожий на Теофімо або когось другого, з ким він боксував раніше.

Думаю, реваншу не потрібно, оскільки Хейні переміг дуже легко. Камбосос був занадто самовпевнений через те, що бився в своїй країні. Він не зробив достатньо для перемоги. Тепер Хейні зобов'язаний провести бої з Ломаченко, Гарсією, «Танком» і Роландо Ромеро».

Відзначимо, що Камбосос вважає своє поєдинок з Хейні був і більш конкурентним ніж вважали судді.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джефф Мейвезер Василь Ломаченко Девін Хейні

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Бокс Професійний бокс
17:10
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Бокс Професійний бокс
12:40
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Бокс Професійний бокс
12:00
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Бокс Професійний бокс
11:08
Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко
Боб Арум розповів, де зараз знаходиться Ломаченко
Бокс Професійний бокс
07 червня 22:30
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Хейні розглядає варіант побитися з Ломаченко в наступному поєдинку
Бокс Професійний бокс
06 червня 10:28

Новини: Бокс

Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Мейвезер назвав Ломаченко в числі тих з ким зобов'язаний побитися Хейні
Професійний бокс
21:57
Гарсія проведе бій з Бенавідесом
Гарсія проведе бій з Бенавідесом
Професійний бокс
19:32
Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Професійний бокс
17:10
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Колишній тренер Ф'юрі: «Дуже важливо, щоб Джошуа був здатний зламати ритм Усика»
Професійний бокс
15:30
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Професійний бокс
12:40
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Мейвезер: «Хейні точно повинен побитися з Ломаченко»
Професійний бокс
12:00
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Усик лише 7-й в оновленому рейтингу кращих боксерів незалежно від ваги від BoxRec
Професійний бокс
11:08
Іноуе в 2022 році може зібрати всі пояси в найлегшому дивізіоні
Іноуе в 2022 році може зібрати всі пояси в найлегшому дивізіоні
Професійний бокс
10:55
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Професійний бокс
10:45
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини