Райан Гарсія - про поєдинок Хейні - Камбосос: «Це однозначно був не самий захоплюючий бій»
Камбосос: «Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Хейні було боляче»
Австралієць вважає, що його удари завдавали болю американцеві
17:10
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (20-1, 10 КО) вважає, що його удари завдавали болю чинному власникові титулів дівіну Хейні (28-0, 15 КО).
Камбососа цитує портал boxingscene.com:
«Я був різким і завдав кілька хороших ударів. Я поранив його кілька разів. Я відчуваю, що кожен раз, коли потрапляв чисто, Девіну було боляче. Отже, Хейні просто намагався вести свою гру, ховався за джебом. Він викидав джеб, намагався утримати бій на дистанції і у нього це виходило. Кожен раз, коли я намагався обмінюватися ударами, він стримувався і відступав. Це те, що є».
Джордж Камбосос заявив, що буде домагатися реваншу з Девіном Хейні. Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.
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