Хирн хоче перехопити бій Девіс – Гарсія на DAZN
Мейвезер про Девіса: «Він відчуває, що у нього виросли крила»
Флойд радий, що зробив Джервонту багатим
23 грудня 02:34
Легендарний боксер і промоутер Флойд Мейвезер для Market Mondays
прокоментував розставання з чемпіоном світу за версією WBA Regular в легкій вазі Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО)
«Немає нічого кращого, ніж взяти дитину того ж походження, що і ви, і допомогти йому стати мультимільйонером ... Якщо він відчуває, що у нього виросли крила, щоб він міг літати і бути сам собі босом, то окей ».
Нагадаємо, Девіс покинув компанію Мейвезера після завершення контракту.
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