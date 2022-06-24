Флойд Мейвезер: «Працюю над придбанням клубу НБА»
Мейвезер та Макгрегор обговорюють реванш – мова йде про 9-значну суму
Money отримає більше 100 мільйонів доларів
10:07
Фото: thesportsrush.com
Легендарний боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) та екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (0-1) обговорюють можливий другий поєдинок.
Fight Hype повідомляє, що Money отримає більше 100 мільйонів доларів. Флойд нещодавно заявив Showtime Sports, що не проти такого розвитку подій:
Абсолютно. Він простак. Справа в тому, що ці хлопці дивляться на мене знизу вверх, намагаються скопіювати мій стиль, а потім ненавидять.
Ірландець в своєму Instagram лаконічно відповів щодо такої можливості:
Я згоден.
Нагадаємо, що Мейвезер у вересні проведе наступний виставковий поєдинок.
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