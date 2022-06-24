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Мейвезер та Макгрегор обговорюють реванш – мова йде про 9-значну суму

Money отримає більше 100 мільйонів доларів
Бокс Професійний бокс
10:07
Мейвезер та Макгрегор обговорюють реванш – мова йде про 9-значну суму
Фото: thesportsrush.com

Легендарний боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) та екс-чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор (0-1) обговорюють можливий другий поєдинок.

Fight Hype повідомляє, що Money отримає більше 100 мільйонів доларів. Флойд нещодавно заявив Showtime Sports, що не проти такого розвитку подій:

Абсолютно. Він простак. Справа в тому, що ці хлопці дивляться на мене знизу вверх, намагаються скопіювати мій стиль, а потім ненавидять.

Ірландець в своєму Instagram лаконічно відповів щодо такої можливості:

Я згоден.

Нагадаємо, що Мейвезер у вересні проведе наступний виставковий поєдинок.

Олег Шумейко-молодший
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Флойд Мейвезер Конор Макгрегор

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