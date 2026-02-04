Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (27-1-2, 22 KO) в коментарі Happy Punch з гумором розповів, як опинився в курйозній ситуації напередодні поєдинку проти співвітчизника Кінгслі Ібе (16-3-1, 14 KO).

За словами Міллера, перед боєм він раптово почав лисіти й вирішив терміново рятувати ситуацію. Боксер зателефонував кузену, який порадив скористатися накладкою для волосся. Її приклеїли буквально в останній момент, і, як здавалося Міллеру, виглядала вона ідеально. Щоправда, коштувало це задоволення 700 доларів.

Я навіть не одразу второпав, що вона зсунулася — просто відчув протяг. Сиджу, тренер щось пояснює, але раптом двічі збивається. І тут я зрозумів: щось не так. Він ніколи не затинається.

Він підняв очі — і все стало ясно без слів. Я подумав: «Чорт, треба дивитися на екран. Там зараз буде повтор». Коли глянув, одразу сказав: «Все. Нас спалили».

Те, що показали на екрані… я лише видихнув: «О так. Ми влипли». В ту мить дійшло — іншого виходу немає. Цей бій треба вигравати за будь-яку ціну.