«Мій батько навчив мене працювати». Канело — про шлях від вуличного продавця до чемпіона
Мексиканець згадав своє просте дитинство і зазначив, що щасливий як тоді, так і зараз
близько 1 години тому
Зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес (63–2–2, 39 KO) у коментарі SunSport поділився спогадами про своє скромне минуле та подякував родині за підтримку.
Я був дуже щасливим, коли продавав морозиво і мріяв про велике майбутнє. І досі щасливий, навіть зараз, коли моя родина й тато продовжують продавати морозиво.
Чемпіон зазначив, що не соромиться свого минулого і вважає, що саме ці життєві обставини допомогли йому стати тим, ким він є.
Я щасливий робити те, що робив тоді, і те, чим займаюся зараз. Я відчуваю себе благословенним. Мій батько навчив мене працювати, поважати чужу працю, бути чесним — і це сформувало мене як людину.
Альварес: «Ми знаємо, що Кроуфорд – чудовий боєць, але…».
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