Олег Шумейко

Зірковий боксерів Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) поділився очікуваннями від мегафайту з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO). Слова мексиканця наводить vringe.com:

Я був у такій ситуації раніше. Коли ти чудовий боєць, то іноді справа не у вазі. Справа в тому, як ти думаєш, яким буде бій і все інше. Я зі свого боку зроблю все що в моїх силах у тренувальному таборі і не буду самовпевненим. Ми знаємо, що Теренс Кроуфорд – це чудовий боєць, але я отримаю всі свої переваги, свій досвід, свій боксерський IQ і покажу найкраще.

Що буде тобі означати побити Теренса Кроуфорда?

Це багато що означає. Тому що це буде один з найкращих моїх боїв, і він чудовий боєць, він багато досяг у боксі.

Нагадаємо, що бій відбудеться у вересні 2025 року.