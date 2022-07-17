«Між нами буде поєдинок». Ф’юрі готовий повернутися на ринг – але не з Усиком, а з другом, який його зрадив

Чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю DAZN заявив, що готовий битися з британцем Дереком Чісорою (33-12, 23 KO):



Після бою він прийшов на афтепаті і почав вдімовлятися, придумав мільйон виправдань. Зрештою, ви не робите цього зі своїми друзями. Якщо ви з кимось дружите, ви його підтримуєте. Ти йдеш зі своїм другом, а не з іншим хлопцем, який тобі ще й не подобається.

Після того, що він зробив, підтримуючи Ділліана Вайта, жадав мого нокауту, ставив на це свій будинок і інше, наскільки він був впевнений у собі, ми більше не друзі. І коли я побачу тебе, Дерек, між нами буде поєдинок.

Дерек Чісора, якщо ти там і хочеш битися, приходь до мене. Я вже зламав тебе двічі, і я зроблю це знову, ти маленький гівнюк.