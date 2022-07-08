«Молилася, щоб мені не довелося говорити своїй донечці про те, що її батька більше немає!» Екс - наречена Кличка Панеттьері про перші дні війни в Україні

«Невидима сторона». Зі шкільної команди - на драфт NFL
10 липня 17:15
Колишня кохана і мати дочки українського боксера Володимира Кличка - актриса Хайден Панеттьері зізналася, що її охопила паніка після того, як вона дізналася про початок повномасштабної війни в Україні:
«Я зірвалася до своєї дитини. Моя дочка не в Україні, вона в безпеці. Я відчула, що я негайно повинна бути поруч з нею, побачити, як вона. Я хотіла, щоб вона знала, що я тут заради неї. Перший час – мене охопила паніка, я думала про Володимира і Віталія, що вони там, вони борються за свою країну, за свободу. І я молилася про те, щоб мені не довелося говорити своій дочці, що її найулюбленіша людина в світі, її батько, більше не з нами. Це була б найжахливіша річ, яка могла б статися. »
Панеттьері торкнулася і теми свого благодійного фонду, який вона заснувала в допомогу українській армії:
«До мене надходило безліч дзвінків від друзів і просто людей, які хотіли зробити пожертвування на допомогу Україні, але не знали куди саме задонатити, адже не всі благодійні фонди чинять правильно з грошима. Я хочу, щоб люди знали, що кожен пожертвуваний ними пенні: 5 доларів або тисяча доларів, стільки, скільки вони змогли, передається в допомогу на передову, на аптечки, на бронежилети. Саме туди. Ми працюємо з Володимиром рука об руку, я відчуваю полегшення, коли чую його голос або отримую повідомлення про те, що з ним все в порядку. »
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