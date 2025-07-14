Олег Гончар

Кубинський боксер напівважкої ваги Девід Моррель (12-1, 9 КО) в коментарі FightHype.com прокоментував свою перемогу над росіянином із австралійським паспортом Імамом Хатаєвим (10-1, 9 КО) на вечорі боксу в Нью-Йорку.

Моррель, який здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, заявив, що почувається чудово, хоча бій не був найкращим в його кар’єрі.

Девід підкреслив, що його команда задоволена результатом, а сам він перебуває в хорошій формі. Кубинець висловив повагу до міцних суперників, таких як Хатаєв, і наголосив, що завжди прислухається до порад свого кута та менеджера.

«Ти маєш поважати таких хлопців на 100%, бо мексиканці, турки, росіяни — вони міцні». Давид Морель

Після бою, затьмареного звинуваченнями Хатаєва у вживанні допінгу, Моррель планує відпочити перед поверненням до тренувань.

При цьому, екс-чемпіон WBA у напівважкій вазі прагне нових викликів, зокрема можливого бою за титул проти Артура Бетербієва чи Дмитра Бівола.