«Ми – мамині синочки, а вони – справжні чоловіки». Чісора про війну, Усика та бій на Вемблі
Британець прокоментував підготовку Даніеля до бою з українцем
1 день тому
Британський боксер Дерек Чісора прокоментував підготовку Деніела Дюбуа (22-2, 21 КО) до реваншу з українцем Олександром Усиком (23-0, 14 KO), який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Слова наводить The Sun.
Дюбуа готується в Іспанії, але потрібно розуміти: Усик живе зовсім іншим життям. Коли він удома, він сидить у вітальні й чує, як над головою пролітають ракети. Деніел б’ється з чоловіком, який вже звик до війни.
На думку ветерана, Дюбуа має діяти агресивно та рішуче, без жодних сумнівів:
Йому треба вийти на Вемблі і перетворитися на демона. Просто йти вперед, не замислюючись. Але будьмо чесні: ми, англійці, — мамині синочки. А ці хлопці — справжні чоловіки.
Також Чісора зазначив, що перемогти Усика може лише хтось ще божевільніший за нього. І додав із посмішкою:
Чи є хтось божевільніший? Не знаю. Але Деніел точно близький до цього.
Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою.