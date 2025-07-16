Усик лідирує, Стівенсон увійшов у топ-10 оновленого рейтингу The Ring
У десятку увійшов Шакур Стівенсон
2 днi тому
Авторитетне американське видання The Ring оприлюднило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
Лідером списку, як і раніше, залишається абсолютний чемпіон у надважкій вазі — українець Олександр Усик (23-0, 14 KO).
Зміни торкнулися останньої сходинки топ-10: з рейтингу випав чемпіон WBC у другій середній вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 КО). Його замінив американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО), чемпіон WBC у легкій вазі.
Оновлений топ-10 боксерів світу за версією The Ring:
Олександр Усик (Україна)
Наоя Іноуе (Японія)
Теренс Кроуфорд (США)
дмитро бівол
артур бетербієв
Дзюнто Накатані (Японія)
Джессі Родрігес (США)
Сауль Альварес (Мексика)
Кен Широ (Японія)
Шакур Стівенсон (США)
Усик назвав реальну причину завершення кар’єри через два поєдинки.
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