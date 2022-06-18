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На кону наступного поєдинку Джермалла Чарло буде стояти спеціальний пояс від WBC

Даний титул буде присвячений Дню звільнення рабів в США
Бокс Професійний бокс
12:57
На кону наступного поєдинку Джермалла Чарло буде стояти спеціальний пояс від WBC
Джермалл Чарло / Фото - fansided.com
Всесвітній боксерський союз (WBC) на своєму офіційному сайті представив пояс, який повинен був отримати переможець поєдинку між чинним чемпіоном організації американцем Джермаллом Чарло (32- 0, 22 КО) і поляком Мацеєм Сулецьким (30- 2, 11 КО).

Планувалося, що на кону поєдинку за титул чемпіона WBC в середній вазі також був би пояс WBC Freedom (Свобода – прим.), присвячений Дню звільнення рабів в США, який відзначають 19-20 червня.
Бій Чарло – Сулецький повинен був пройти в ніч на 19 червня, проте був перенесений через травму Джермалла.

Пояс WBC Freedom буде на кону в наступному поєдинку Чарло.

Напередодні Чарло заявив, що має намір вийти в ринг проти володаря титулу WBO в напівсередній вазі Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO).
Володимир Кириченко
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Джермалл Чарло WBC

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