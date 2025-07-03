Володимир Кириченко

Британський боксер другої напівлегкого дивізіону Джеймс Діккенс (36-5, 15 KO) переміг росіянина Альберта Батиргазієва (12-1, 8 KO) та відібрав в нього титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA.

Британець нокаутував суперника у 4-му раунді.

Поєдинок став головною подією вечора боксу в Туреччині, який організовувала Міжнародна боксерська асоціація (IBA). Нагадаємо, президентом цієї організації є росіянин Умар Кремльов. МОК раніше позбавив IBA права проводити олімпійські турніри.

Нагадаємо, що на вечір боксу завітали Тайсон Ф'юрі, Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Міллер, Шеннон Бріггс та інші.