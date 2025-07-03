На шоу від IBA нокаутували росіянина в бою за титул тимчасового чемпіона WBA
Цей поєдинок став головною подією вечора боксу у Туреччині
близько 2 годин тому
Батиргазієв та Діккенс / Фото - DAZN
Британський боксер другої напівлегкого дивізіону Джеймс Діккенс (36-5, 15 KO) переміг росіянина Альберта Батиргазієва (12-1, 8 KO) та відібрав в нього титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA.
Британець нокаутував суперника у 4-му раунді.
Поєдинок став головною подією вечора боксу в Туреччині, який організовувала Міжнародна боксерська асоціація (IBA). Нагадаємо, президентом цієї організації є росіянин Умар Кремльов. МОК раніше позбавив IBA права проводити олімпійські турніри.
Нагадаємо, що на вечір боксу завітали Тайсон Ф'юрі, Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Джаррелл Міллер, Шеннон Бріггс та інші.
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