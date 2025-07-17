На війні проти росії загинув український боксер
Він виступав у складі збірної Житомирської області
1 день тому
Юрій Єгоров / Фото - Facebook
Федерація боксу України повідомила про загибель на війні проти росії боксера Юрія Єгорова.
Єгоров був бійцем розвідки бригади «Азов» Національної гвардії України. Він загинув 11 липня.
Юрій народився у 2004 році в селі Рижани, Володарськ-Волинського району Житомирської області. Закінчивши школу, він вступив до Житомирського Поліського агроуніверситету.
Єгоров був у збірній Житомирської області з боксу та представляв БК «Стелс».
Після початку повномасштабної війни з рф Юрій добровільно приєднався до лав розвідки бригади «Азов».
Раніше повідомлялося, що призера чемпіонатів України з боксу жорстоко вбили на Донеччині.
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